Tailandesa de 91 anos termina faculdade e recebe diploma do rei

Jamais diga que você está velha demais para tentar algo novo. É isso que provou Kim Jagal Kunakul, a Vovó Kim, de 91 anos. A tailandesa, que nasceu na província de Phayao, tinha desde a infância o sonho de se formar na faculdade – e, esbanjando saúde e com um sorriso estampado no rosto, ela conseguiu realizá-lo!

A senhora estava inscrita no curso de arte da Sukhothai Thammathirat Open University desde 1998 e teve seus estudos interrompidos diversas vezes ao longo dos anos. No entanto, apesar de passados tanto tempo, seu filho Mongkol Kunakul não deixou de incentivá-la e, no último dia 9, ela finalmente se formou.

À Thai PBS, canal local, Vovó Kim disse que seu grande segredo para o sucesso foi seu comprometimento. E a conquista não para por aí. A senhora recebeu seu diploma das mãos do próprio rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn.

“Se não aprendemos ou lemos, não sabemos o que dizer. Se estudamos, além de ler as notícias, saberemos como contribuir para a nação e a sociedade”, refletiu ela.

Vovó Kim não é a única senhora tailandesa que teve a honra de se formar depois de tanto tempo. O país, que possui um programa de incentivo à educação de idosos e disponibiliza cursos mais baratos, já teve cerca de 200 estudantes com mais de 60 anos de idade.