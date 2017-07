Site falso para roubar dados bancários é descoberto por detalhe

Uma falsa página do Banco do Brasil estava sendo usada para roubar dados de clientes da instituição. O endereço do site era atualizarconta.com e ele pedia o preenchimento de todas as informações bancárias.

A tentativa de golpe chegava via SMS e, pela similaridade da identidade visual do portal, era capaz de convencer os mais desatentos. Entretanto, um detalhe foi capaz de entregar sua falsidade.

No rodapé, havia uma mensagem escrita fora da norma culta da língua portuguesa ao lado do ícone de telefone: “Ligue pra nóis” (sic), diz.

A página oficial do Banco do Brasil fica no endereço www.bb.com.br e não contém esse tipo de erro em sua composição.

A EXAME.com, o BB informou que não liga ou envia mensagens ou links pedindo senhas dos clientes. “O BB envia SMS exclusivamente pelo 4004-0001 e jamais solicita senhas. O Banco também disponibiliza aos clientes orientações sobre comportamento seguro que estão disponíveis na sua página http://www.bbseguranca.com.br, e também nas fanpages do Banco do Brasil nas Redes Sociais – Facebook, Youtube e Instagram. Ao tomar conhecimento das mensagens, o Banco denuncia os sites que são utilizados com a finalidade criminosa, para que sejam bloqueados e o conteúdo retirado do ar”, informou, em nota.