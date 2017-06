Sequestrada por ex, mulher aparece morta após 18 dias

A comerciante Cleide Vanda Félix dos Santos, 40 anos, foi encontrada morta na última terça-feira (27) em Lucas do Rio Verde, no interior de Mato Grosso, depois de ficar 18 dias desaparecida. De acordo com a Polícia Civil do estado, ela foi morta pelo ex-marido, o caminhoneiro Gilberto Pereira de Souza.

O motorista de caminhão confessou o crime à polícia e disse que matou a ex-esposa porque recebia ameaças de traficantes motivadas por dívidas de drogas da época em que ainda tinha um relacionamento com a vítima.

Para efetivar o assassinato, Souza sequestrou a ex-companheira antes de matá-la. O rapto aconteceu em frente ao estabelecimento comercial em que Cleide trabalhava. Testemunhas que estavam no local presenciaram o momento em que um homem colocou a vítima à força dentro de um veículo, que saiu em alta velocidade pela cidade.

Segundo as autoridades policiais, a comerciante estava desaparecida desde 9 de junho. No mesmo dia em que foi sequestrada, Cleide foi levada a uma estrada na região de Lucas do Rio Verde, onde o ex-marido lhe agrediu com um golpe de facão no pescoço. “Ela foi morta com golpes de facão e teve o corpo arrastado para a beira da rodovia. Esconderam o corpo em uma mata fechada. O Gilberto confessou e chegou a comentar que nem estava arrependido [de cometer o crime]”, disse o delegado Daniel dos Santos Nery ao portal G1.

Além de Souza, a atual esposa do caminhoneiro, Madalena Pires da Silva, e uma terceira pessoa também foram presas por terem participado dos crimes contra Cleide.

