Violência doméstica: Esposa do senador Lasier Martins o denuncia

Na terça-feira (28), a jornalista Janice Santos registrou queixa por agressão na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), em Brasília, contra o marido, o senador Lasier Martins (PSD-RS). De acordo com ela, o político já havia lhe agredido em outras ocasiões, mas não havia feito denúncia. O senador diz que agiu em legitima defesa.

Casados há cinco anos, o casal estava em processo de separação, segundo comunicado de Martins, divulgado nesta quinta-feira (30). No depoimento à Polícia Civil, Santos levou uma funcionária doméstica que trabalha em sua residência e que, segundo ela, testemunhou as agressões. A delegacia adotou medidas protetivas de acordo com a Lei Maria da Penha. Como senadores tem foro privilegiado, o caso foi encaminhado para o Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com informações do jornal Correiro Braziliense, Santos contou em depoimento que, durante uma briga, sofreu chutes nas pernas e sofreu lesões nas mãos. Ela contou que já havia sido xingada e humilhada pelo marido. “Dizia que eu era burra, que não entendia nada de política, apenas de moda”, disse em relato na delegacia obtido pelo jornal. Afirma ter sido chamada de “paranoica” e “chantagista” em outros episódios, além de ter sido agredida após uma cirurgia.

Martins alega que a esposa tentou agredi-lo e ele apenas reagiu. Segundo diz em comunicado, a acusação é mais uma das “ações e manobras” de Santos “no sentido de tirar proveito em tentativa de acordo no processo judicial” de divórcio litigioso. Ele também afirma que a funcionária não testemunhou agressões.



