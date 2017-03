SBT, Record e RedeTV! decidem sair da TV paga

A partir do dia 29 de março, próxima quarta-feira, os canais SBT, Record e RedeTV! não farão mais parte da grade de programação das operadoras de televisão a cabo NET, Sky, Vivo, Claro, Embratel e Oi.

Segundo a nota oficial, a qual foi veiculada na programação dos canais, “estas empresas ainda não concordaram em pagar pelos direitos de transmissão do sinal digital de Record TV, SBT e RedeTV!, ao contrário do que já fazem com canais estrangeiros e com outras emissoras nacionais”.

Os três canais criaram a Simba Content, empresa especializada em cuidar desse assunto, que afirmou que, apesar de não aceitar mais disponibilizar o sinal sem custos para a televisão paga, o consumidor não sairá prejudicado: o conteúdo dessas emissoras já está disponível para todos por meio do sinal digital.

O principal motivo da saída é o fato das empresas de TV a cabo não aceitarem pagar pelos direitos de transmissão do sinal digital dos canais em questão, algo que, de acordo com o comunicado, é normal para canais estrangeiros e até mesmo alguns brasileiros. “Lamentamos não termos chegado a um acordo com as operadoras, porque quem perde com isso é o público brasileiro. Faremos todos os esforços para que nossa programação esteja no seu pacote de TV por assinatura”, diz a nota.

Veja a nota oficial na íntegra:

“Informamos que a partir do dia 29 de março, quando o sinal analógico de televisão será desligado em São Paulo, as emissoras Record TV, RedeTV! e SBT deixarão de exibir simultaneamente suas programações nas operadoras pagas NET, Claro, Embratel, Vivo, Oi e Sky. Estas empresas ainda não concordaram em pagar pelos direitos de transmissão do sinal digital de Record TV, SBT e RedeTV!, ao contrário do que já fazem com canais estrangeiros e com outras emissoras nacionais. Juntas, as três emissoras detêm grande parte da audiência da TV aberta e paga. Lamentamos não termos chegado a um acordo com as operadoras, porque quem perde com isso é o público brasileiro. Faremos todos os esforços para que nossa programação esteja no seu pacote de TV por assinatura. Esclarecemos que a TV aberta continua gratuita e, agora, com qualidade digital.”