Em 2004, durante um período sabático com a família na Argentina, a empresária Fernanda Feitosa se perguntou: “Por que não fazer no Brasil algo que a gente vê com tanto sucesso acontecendo no exterior?”

Nascia ali a ideia de montar uma feira de arte a exemplo dos grandes eventos que ocorrem na Europa e nos Estados Unidos, como a Art Basel. Não por acaso, ela, que concorre ao Prêmio CLAUDIA na categoria Negócios, escolheu São Paulo como sede da SP-Arte, que ocorre anualmente, desde 2005, no primeiro semestre.

A capital paulista é também a capital nacional das artes, título reforçado pela ideia de Fernanda. “São Paulo é a única cidade do Hemisfério Sul que consegue atrair as principais galerias de arte do mundo”, afirma ela, que é carioca.

“Elas só cruzam a linha do Equador para vir à feira em abril. No restante do ano, todas elas só fazem eventos no Hemisfério Norte.”

Veja o impacto das artes na cidade

30 milhões de reais em impostos são arrecadados na semana da SP-Arte

25 milhões de reais em negócios é o quanto o evento gera para a cidade

2.100 exposições ocorrem, em média, nas galerias e nos museus paulistanos todos os anos

158 museus estão espalhados pelos quatro cantos da capital

Fontes: SP-Arte e SP-Turis