Saiba por onde andam os protagonistas de “A Lagoa Azul”

A Lagoa Azul foi mais uma vez reprisado na Sessão da Tarde, da Rede Globo, na última quinta-feira (9). O filme conta a história de amor dois jovens que crescem isolados em uma ilha tropical paradisíaca. Essa história de amor estourou a carreira de Brooke Shields e Christopher Atkins e os atores até hoje são conhecidos pelos papéis dos protagonistas Emmeline e Richard Lestrange e é sucesso na tela da Rede Globo desde que foi lançado, nos anos 1980.

Mas o que fizeram e fazem os atores depois de exatos 37 anos após lançamento do filme?

Brooke Shields

A Lagoa Azul não foi o primeiro filme da atriz. Ela já havia participado do controverso Pretty Baby (1978), que levantou questionamentos sobre pornografia infantil, e Wanda Nevada (1979). Além de filmes, como Amor Sem fim (1981), O Último Trem (2008) e Whitney Brown (2011), Shields fez participações especiais em séries, como Friends (1996) e Law & Order (2006) e, mais recentemente, atuou em Scream Queens (2015). Este ano, ela estará na série Daisy Winters.

Christopher Atkins

Além de ter dado continuidade à carreira de ator, Atkins também trabalha como roteirista e produtor. Depois de sua estreia em A Lagoa Azul, ele atuou em vários filmes. Os destaques vão para a adaptação recente do filme que o lançou – Lagoa Azul: O Despertar (2012) –, a atuação nas temporadas 7 e 8 de Dallas (1983-84) e a participação em um epsódio da 15ª temporada de CSI: Crime Scene Investigation (2014). Atkins estará presente em três longas que serão lançados ainda este ano e está gravando The Curse of the Gorgon, filme de terror que ainda não tem previsão de estreia.