A 18ª edição do Rock in Rio se aproxima: de 14 a 25 de setembro o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo vão viver dias de música e festa na Cidade do Rock.

Enquanto a aguardada data não chega, preparamos uma lista com livros e filmes que vão te fazer conhecer e se envolver com a história do maior festival de música do Brasil.

O Rock in Rio soma 32 anos de existência, com 101 dias de atrações no Rio de Janeiro, Lisboa, Madrid e Las Vegas. O festival colocou o Brasil na rota dos astros do pop e rock, nacionais e internacionais, e gerou histórias inesquecíveis desde seu nascimento.

1 – Documentário “Rock in Rio – 30 anos”

O documentário produzido pela Multishow reúne trechos de shows, depoimentos de artistas, imagens históricas e inéditas das 14 edições do festival que haviam acontecido até a data de comemoração dos 30 anos.

São entrevistados artistas como Alceu Valença, Roberto Frejat, Baby do Brasil, Nelson Motta, além de Roberto Medina, criador do festival em 1985. Com direção de Daniel Ferro, o filme está disponível na íntegra no Youtube.

2 – Longa-metragem “Se a vida começasse agora”

Uma ficção que se passa em um terreno conhecido por milhares: o Rock in Rio. Enquanto narra o esforço do empresário Roberto Medina (interpretado por Marcelo Serrado) em tornar o festival uma realidade, o filme nos apresenta a história do fotógrafo Beto (Caio Castro) e da fã do Freddie Mercury Bia (Luiza Valderato), que vivem encontros e desencontros durante as edições de 1985, 1991 e 2001.

O Rock in Rio foi palco de ídolos e ídolas, de liberdade e de paixões – dos protagonistas do filme e de muitos outros casais. O trailer de “Se a vida começasse agora” está disponível aqui.

3 – Livro “Rock in Rio – A História do Maior Festival de Música do Mundo”

As edições de 1985, 1991 e 2001 no Brasil são também o tema do livro escrito por Luiz Felipe Carneiro e publicado pela Editora Globo. O autor se debruçou por 2 mil artigos, entrevistou organizadores, artistas e jornalistas sobre os episódios mais marcantes do festival.

O livro inclui 200 fotos, refrescando a memória de quem esteve presente e fazendo sonhar quem ainda vai viver a experiência.

4 – Livro “Rock in Rio 30 anos”

A publicação oficial de comemoração dos 30 anos do Rock in Rio foi uma edição limitada, com tiragem de apenas mil exemplares, com quase 5 quilos cada. O livro passa pelas edições do festival no Brasil, Portugal, Espanha e Estados Unidos, e foi organizado em capítulos como “Rock in Rio é sexy” e “Rock in Rio é sonho”.

A publicação reúne escritos de artistas, jornalistas e outras pessoas envolvidas com o festival, além de imagens de arquivo ilustrando a linha do tempo do evento. Do chão de lama causado pela chuva torrencial no festival de 1985 à Cidade do Rock com roda-gigante e diversas atrações, “Rock in Rio 30 anos” é uma viagem.

5 – DVDs de música

O Rock in Rio também foi palco – obviamente – para gravações de atrações musicais. Artistas nacionais como Legião Urbana, Capital Inicial, Ira!, Barão Vermelho e Jota Quest lançaram DVDs de shows realizados no festival, assim como os gringos Metallica e Iron Maiden.