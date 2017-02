Restaurante na Itália dá desconto a pais com “crianças educadas”

Uma decisão polêmica aconteceu em Pádua, na Itália. Um restaurante dá desconto de 13, 5 euros (cerca de R$ 40 reais) na conta da famílias com “crianças educadas” – sconto bimbi educati é o nome do agrado, em italiano. O dono da enoteca, Antonio Ferrari, afirmou ao jornal Corriere della Sera que o ato serve como reconhecimento aos pais que conseguem controlar as crianças.

Basta poco.. #antonioferrari #padova #tickets A post shared by antonioferrari (@antonioferrari_a_padova) on Feb 12, 2017 at 7:16am PST

Isso também seria uma forma de tranquilizar os pais que ficam com receio de levar as crianças a restaurantes e atrapalhar outros clientes. Antes da medida, o estabelecimento tinha problemas com o comportamento dos pequenos. Ferrari afirma que os pais justicavam dizendo que o local é público e seus filhos poderiam agir como preferissem. Alguns ainda afirmam que as criança têm direito de agir como crianças.

O desconto não faz parte de uma campanha maior. “Agi por instinto”, diz Ferrari, que teve ideia após se espantar com uma família que levou cinco crianças e o jantar transcorreu com tranquilidade.

