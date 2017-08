Quando será o próximo eclipse solar total no Brasil?

Nesta segunda-feira (21) um eclipse solar total vai atravessar os Estados Unidos de costa à costa. O fenômeno será visível em sua totalidade na América do Norte e parcialmente na América Central e no norte da América do Sul.

Este será o primeiro eclipse total visível nos EUA desde fevereiro de 1979, há 99 anos. A população estadunidense está se preparando para acompanhar o evento à altura de sua beleza: a companhia aérea Air Charter Service organizou voos para quem quiser ver o fenômeno do céu e o cantor Bonnie Tyler, autor do hit Total Eclipse of The Heart, vai se apresentar em um navio durante o eclipse. Milhares de pessoas estão organizadas em acampamentos e expedições para acompanhar o eclipse.

No Brasil, os melhores pontos para ver o eclipse de forma parcial (em que a Lua não encobre totalmente o Sol) serão em Boa Vista (RR) e Macapá (AP). O próximo eclipse total que poderá ser admirado pelos brasileiros será apenas em 12 de agosto de 2045, nos Estados de Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Até lá, teremos apenas eclipses parciais e anulares, o que nos faz compreender melhor toda a mobilização que o eclipse total está causando nos EUA.

A expectativa para o eclipse de hoje é grande e se justifica pela beleza singular do evento. Um texto de astronomia de 1878, disponível no site do Observatório Naval dos EUA, descreveu o momento do eclipse:

“Quando o derradeiro raio do sol desaparece, abre-se diante de nossos olhos um cenário de beleza e grandeza ímpares, que causa enorme impressão. O globo da Lua, negro como tinta, é visto como se estivesse dependurado no ar, cercado por uma coroa de luz prateada suave, como a que os pintores do passado mostravam em volta das cabeças dos santos. Além desta ‘coroa’, línguas de chamas rosadas são as formas mais fantásticas que se projetam de vários pontos nas bordas do disco lunar.”

Quando a Lua encobre o Sol diante da Terra, a temperatura pode cair até 20 graus. Os animais diurnos interrompem suas atividades, entendendo que a noite chegou, e se recolhem. Os noturnos, por sua vez, podem se ativar pela partida da luz. Pássaros também alteram comportamento durante o fenômeno.

No seu ponto de maior duração, que será um ponto Sul do Estado de Illinois, o Sol ficará completamente escurecido por 2 minutos e 40 segundos.

O próximo eclipse total nos Estados Unidos será em 8 de abril de 2024. Uma das ideias – válidas para brasileiros, norteamericanos e etc – é escrever uma carta para si mesma e abri-la no próximo eclipse vivenciado, observando seus ciclos junto aos dos astros.