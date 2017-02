5 programas que, assim como Show do Milhão, deveriam voltar

“Você está certo disso?”. Não há como esquecer o famoso bordão do apresentador que, até meados dos anos 2000, fazia os telespectadores vibrarem em frente a televisão, somente à espera da pergunta que concederia o prêmio de um milhão de reais.

Agora, o Show do Milhão será reformulado e contará com participantes diferentes: crianças de até 12 anos – que responderão questões escolhidas para essa faixa etária.

Por enquanto, o programa, que irá ao ar nas noites de sábado no SBT, ainda não possui apresentador. Silvio Santos pode continuar no comando, mas isso ainda não está acertado. As inscrições para o novo Show do Milhão já estão abertas e podem ser realizadas pelo site da emissora.

Aproveitando esse momento nostalgia, relembramos outros programas que fazem falta na televisão brasileira.

1. Em nome do Amor

Antes de aplicativos como Tinder e Happn, quem estava desesperançoso no amor recorria aos programas de televisão para encontrar um par. Como esquecer o Em nome do Amor, apresentado também por Silvio Santos e um dos programas de namoro mais famosos da televisão?

Homens de um lado e mulheres de outro. Cada lado analisava o outro com binóculos e, por fim, se encontravam para uma valsa. Depois, o apresentador, bem humorado, fazia a famosa pergunta: “É namoro ou amizade?”. Hoje em dia as coisas ficaram muito mais fáceis – e menos constrangedoras –, não é?

2. Você Decide

O Você Decide apresentava histórias dramáticas que eram encenadas por atores globais, porém, sem final fechado. É aí que entra a parte interessante: por ser um programa interativo, os telespectadores, por telefone (a internet ainda não era popular), decidiam qual fim seria o mais adequado para a história retratada.

Antônio Fagundes e Tony Ramos foram dois dos muitos atores que apresentaram o programa. Há rumores de que a Globo pode retomar com o Você Decide em 2017, mas nada foi confirmado.

3. TV Mulher

“Um programa à frente do seu tempo”. É assim que o TV Mulher se define. Destinado ao público feminino, discutia assuntos do dia do ponto de vista das mulheres. Começou a ser transmitido nos anos 1980, era apresentado por Marília Gabriela e contou com a presença de importantes pessoas, como Clodovil Hernandez e Marta Suplicy.

Apesar de ter voltado para uma nova temporada de 10 episódios em 2016 no Canal Viva, não há previsão de continuação. Enquanto isso, esperamos que os produtores pensem melhor e resolvam reviver de vez o programa.

4. Gente Inocente

O Gente Inocente, apresentado por Márcio Garcia, era um programa que reunia um elenco infantil que, além de impressionar com as atuações e apresentações de dança e canto das crianças, também faziam entrevistas com convidados especiais. Por acreditar nas crianças e em seus potenciais e pela liberdade concedida a elas, o programa se destacou. Quem também sente saudades dessas fofuras?

5.Alô Christina

“Alôôô Christinaaa!”. Se você recebesse o telefonema da simpática Christina Rocha e respondesse com essa frase, você teria a chance de concorrer a prêmios no game show da jornalista e apresentadora. Para participar, o telespectador escrevia uma carta para a produção e aguardava a chamada. O programa contava também com entrevistas, shows e sorteios. A frase ficou marcada até hoje!