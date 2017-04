Poliana, esposa de Victor, apaga carta em que defendia o marido

Após denunciar o marido por agressão no dia 24 de fevereiro, Poliana Bagatini voltou atrás dois dias depois e publicou em seu perfil do Instagram uma carta em que defendia Victor Chaves, da dupla Victor & Léo. “Vitor não me machucou e nunca me machucaria e, para comprovar, a inexistência de qualquer lesão, resolvi fazer a perícia no IML.” escreveu. No entanto, após o cantor ser indiciado por agressão à mulher na terça-feira (04), a declaração já não mais se encontra em seu perfil.

Não se sabe ao certo quando Poliana apagou a publicação. No entanto, a única imagem que permanece em seu perfil é uma foto publicada na sexta-feira (31). Na imagem, aparece uma piscina em preto e branco.

A legenda que a acompanha é a música Trem Bala, sucesso de Ana Vilela, que fala sobre gratidão e pequenos prazeres da vida. “Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu / É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu / É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações / E assim ter amigos contigo em todas as situações” diz um trecho da canção.