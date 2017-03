Pequena e com muito cabelo, bebê é confundida com boneca

Aos oito meses de vida, Bella, que mora na cidade de Essex, Inglaterra, chama a atenção pela quantidade de cabelos que tem em tão pouca idade. À primeira vista, muitos a confundem com uma boneca ou pensam que está usando peruca. “Nós sempre somos parados pelo menos cinco vezes por pessoas curiosas que querem perguntar sobre o cabelo dela”, contou a mãe, Philippa Rabitts, 27 anos, ao jornal britânico The Daily Mirror.

A mãe diz que os médicos que acompanharam o nascimento de Bella ficaram impressionados, tendo sido ela o “bebê mais cabeludo” que já haviam visto. Para completar a aparência de boneca, a bebê é bastante pequena, pesando menos de 5 quilos. “Nós brincamos que a única coisa que cresce é o seu cabelo”, diz a mãe. Testes genéticos estão sendo feitos para investigar sua miudeza.

De tanto encanto por seus cabelos, Bella já se acostumou ao toque e a penteados, mas ainda não está habituada ao secador. “Os fios são tão grossos que demoramos para secá-los, então estou tentando fazê-la se acostumar com o barulho do aparelho”, diz Philippa, que não espera cortar os cabelos da pequena tão cedo. “Quero que ela seja uma espécie de Rapunzel da vida real quando for mais velha”.

