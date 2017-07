Pela primeira vez, emblemático personagem britânico será mulher

O Seriado britânico Dr. Who acaba de anunciar sua primeira protagonista mulher. O show de ficção científica produzido pela BBC desde 1963 conta a história do Doutor, que tem a habilidade de viajar no tempo e usa esse poder para resolver problemas e batalhar contra a injustiça. A produção foi interrompida em 1989 e retornou em 2005, ganhando uma aura de cult.

O personagem principal já teve 12 atores representando-o, mas Jodie Whitaker será a primeira mulher. A atriz britânica já fez diversas séries, como Broadchurch. Sua estreia será no episódio especial exibido no Natal deste ano.

A novidade foi anunciada ao final da partida masculina do campeonato de tênis de Wimbledon. Whitaker declarou que é emocionante, como feminista, assumir um papel tão importante.”E também é empolgante para mim porque sou alguém que está continuamente se empurrando e desafiando para fazer mais, e não para ser encaixotado em padrões de quem você pode e não pode ser”, disse ela à BBC.