Pela 1ª vez, mulher treinará uma seleção masculina na Itália

Na quinta-feira (16), Patrizia Panico, 42 anos, foi anunciada como treinadora da seleção sub-16 italiana de futebol masculino em dois jogos amistosos que ocorreram nos dias 22 e 24 de março. Ela será substituta do técnico titular do time, Daniele Zoratto, que acompanhará a seleção sub-19 no jogo do Campeonato Europeu da categoria no mesmo período.

A ex-jogadora, que já defendeu clubes como Torino, Milan e Lazio, será a primeira mulher da história a treinar uma seleção italiana masculina de futebol.”É uma grande conquista, mas vejo isso como um ponto de partida, não de chegada”, afirmou a técnica ao jornal Repubblica.

Patrizia fez história como jogadora e se tornou um grande símbolo entre as mulheres no universo futebolístico. Ela marcou 110 gols pela seleção e possui o recorde de 204 jogos com a camisa da Azzurra – fazendo com que entrasse para o “hall da fama” do futebol italiano em 2015.