Participante do “The Voice Kids” presta queixa contra racismo

A cadeira de Carlinhos Brown virou em menos de 10 segundos para Franciele Fernanda da Silva, de 14 anos, que cantou “Maria Maria” na última audições às cegas do The Voice Kids. A canção de Milton Nascimento, em sua voz, encantou os jurados do reality show no último domingo (8/1).

Tão emocionante a apresentação, que o compositor da música se manifestou em suas redes sociais. Nascimento escreveu que esta torcendo pela “joia brasileira”.

Entretanto, o momento de reconhecimento ganhou contornos de pesadelo quando, na caixa de comentários, um internauta enviou um comentário referindo-se à jovem matogrossense como “neguinha”. O agressor foi alertado por outros internautas sobre o teor racista de suas mensagens, mas rebateu as críticas com novas ofensas, reiterou que não era crime algum e ainda ironizou que vivia “15 minutos de fama”.

Acompanhada da mãe, Franciele prestou queixa, nesta terça-feira (10), na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI) do Rio de Janeiro contra os ataques. Ao G1, afirmou que espera que a denúncia inspire outras vítimas do mesmo crime. Já o cantor Milton Nascimento mostrou solidariedade e cobrou ações efetivas da polícia para que os responsáveis tenham a pena necessária. “Só assim poderemos dar prosseguimento na luta para que atitudes como essa jamais se repitam”, escreveu.