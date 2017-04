Parque temático da Ferrari é inaugurado na Espanha

Inaugurou nesta sexta-feira, 7, o novo parque temático da Ferrari, famosa grife de carros italianos. O Ferrari Land, localizado na cidade de Salou, a apenas uma hora de carro de Barcelona, ocupa uma área de 70 mil metros quadrados e é um anexo do PortAventura, grande parque da região.

Com 11 atrações e ambientações que prestam homenagens à Itália – com réplicas do Coliseu, que fica em Roma, e do Campanário de São Marcos, de Veneza -, o Ferrari Land, conhecido como a “disneilândia para amantes de carros de luxo“, conta com a montanha-russa mais alta e rápida da Europa. A Vertical Accelerator, como foi batizada, sai de zero a 180 quilômetros por hora em surpreendentes cinco segundos, lançando os carrinhos a 112 metros de altura.

Além dessa atração, há também a Bounce-Back Tower, um elevador que imita os movimentos dos pistões do motor de um carro e tem 55 metros de altura, e um circuito de 500 metros onde os amantes da grife podem pilotar miniaturas de clássicas Ferraris. O parque também contará com simuladores de Fórmula 1.

O ingresso mais barato dá direito a visitar o Ferrari Land e o PortAventura Park por um dia e custa €60 para pessoas de 11 a 59 anos e € 52 para crianças de 4 a 10 anos e idosos (maiores de 60 anos). Este é o segundo parque da marca, o primeiro foi o Ferrari World, aberto em Abu Dhabi em 2010.

Confira o vídeo da montanha-russa: