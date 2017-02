Papa Francisco: “As mulheres não existem para lavar louça”

Em uma missa celebrada na última segunda-feira (13) na capela da Casa da Santa Marta, no Vaticano, o Papa Francisco criticou a exploração da mulheres e defendeu a igualdade de gêneros. O fato pode ser considerado histórico, uma vez que o ambiente da igreja católica ainda é bastante machista.

“Quando as mulheres não estão presentes, falta harmonia. Podemos dizer: mas essa é uma sociedade uma forte atitude masculina, e esse é o caso, não? ‘Sim, sim: as mulheres estão aí para lavar louças, fazer as coisa…’ Não, não, não! As mulheres estão aqui para trazer harmonia. Sem as mulheres não há harmonia” disse o pontífice.

E continuou: “Homens e mulheres não são iguais. Não, um não é superior ao outro. É só que o homem não traz harmonia. Ela traz. É ela que traz a harmonia que nos ensina a cuidar, a amar com afeto quem faz o mundo um lugar lindo.”

