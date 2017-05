Pai vai processar United Airlines após acusação de abuso do filho

No último sábado (19), Henry Amador-Batten estava voltando para casa em um voo da companhia aérea United Airlines quando foi acusado de ter abusado do filho Ben, de 5 anos.

O incidente começou quando comissários de bordo do voo que partiu do aeroporto de Newark, nos EUA, com destino ao aeroporto de Raleigh-Durham, viram o homem com as mãos “próximas das genitais do menino” e acionaram a polícia. Quando o avião pousou, a polícia do aeroporto de Raleigh-Durham interrogou Henry Amador-Batten e descobriu que ele era pai do garoto.

Amador-Batten, que estava voltando de Porto Rico com o filho, disse que ficou muito surpreso com a acusação, mas colaborou com a polícia. Segundo relato, seu filho estava com medo de voar, então ele “colocou a mão no colo do menino até ele cair no sono, para confortá-lo”.

Depois de explicar a situação à polícia, Amador-Batten não foi acusado de crime. No entanto, relatou em entrevista ao HuffPost que ele e Ben ainda estavam traumatizados com o ocorrido. “Eles não sabem o que uma acusação como essa pode causar. A falsa denúncia daquele comissário de bordo não salvou a vida de uma criança. Apenas prejudicou uma família inteira. Fui julgado pela minha aparência“, desabafou. Amador-Batten é gay e adotou o pequeno Ben com o marido Joel. “Nós sabemos que famílias como a nossa, criada a partir de escolhas e amor, são frágeis por natureza. Infelizmente, ainda não somos protegidos como as demais, mas deveríamos ser.”

A família pretende mover um processo contra a United Airlines. “Essa conduta é ultrajante e não será tolerada pelo meu cliente”, declarou Ken Padowitz, advogado da família.

Em nota enviada à BBC, a United Airlines se desculpou pelo “mal entendido”. “A tripulação achou que era apropriado chamar as autoridades para colher o depoimento do cliente. Após falarem com ele, determinaram que nenhuma medida era necessária. Nossos clientes devem sempre ser tratados com respeito. Nós pedimos nossas sinceras desculpas pelo mal entendido”, declarou a companhia.

“É muito bonito dizer que eles tratam seus clientes com o devido respeito, mas palavras não bastam. São as ações que valem”, afirmou Padowitz.

Amador-Batten e o marido relataram que está sendo difícil processar tudo que aconteceu, mas que irão lutar em nome de todos os pais. “Pais são sempre julgados por não serem sentimentais ou carinhosos com seus filhos. Mas quando somos, infelizmente acontece esse tipo de coisa“, finalizou.