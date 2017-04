Pai se acorrenta na Paulista para pedir por tratamento do filho

Desde a manhã da última quarta-feira (5), quem passa pelas escadarias do prédio da Justiça Federal na Avenida Paulista encontra com um pai desesperado. É o carpinteiro José Elezoardo Gomes Soares, 26 anos, que se acorrentou no local após receber o parecer da Justiça negando a transferência e o pagamento dos custos do tratamento do filho dele para Miami, nos Estados Unidos.

Com 1 ano e 4 meses de idade, Samuel Soares dos Santos sofre de uma doença rara, a síndrome de borden, que foi diagnosticada assim que ele nasceu. A doença provoca uma série de malformações no intestino, bexiga e estômago.

Para ter chance de sobreviver, o pequeno necessita de um transplante multivisceral e está inscrito na lista de espera há um mês. O parecer da União, que representa o Ministério da Saúde, serve para balizar a decisão final da Justiça, que ainda não foi proferida.

“Estamos correndo contra o tempo. A expectativa de vida de crianças que nascem com essa doença é muito baixa e por isso fiz essa loucura”, disse o pai à reportagem de Veja São Paulo, erguendo cartazes com os dizeres “até que ponto crianças vão continuar morrendo” e “população, ajude o meu filho a viver”. “Não vou me desacorrentar até que meu filho receba o devido tratamento e o juiz decida o quanto antes a nosso favor”.

Soares e a esposa Joseli Alves dos Santos, 34, anos, caixa de loja, são moradores do bairro Jardim Ângela, na Zona Sul, e abandonaram seus empregos para cuidar do bebê. Sobrevivem com a ajuda de familiares e amigos. Eles criaram no Facebook a página Ajude o Guerreiro Samuel , na qual pedem auxílio e relatam a luta diária pela sobrevivência da criança.

O parecer que nega o tratamento no exterior, datado de 6 de março, é assinado pela advogada Flavia Piscetta de Sousa Lima, que representa a União, e diz que “com a estimativa de um milhão de dólares para o tratamento de uma pessoa, 6.878 poderiam ser salvos no Brasil”.

“Eu me senti um lixo ao ler isso, ao ver essa comparação. Em 2015 eles autorizaram a ida da Sofia [Gonçalves de Lacerda] para os Estados Unidos. A gente queria ter o mesmo direito”, relata. A bebê de 1 ano e oito meses sofria da mesma síndrome e passou por um transplante de cinco órgãos, mas morreu após cinco meses por causa de uma bactéria no pulmão. O caso provocou comoção no país. O Ministério da Saúde desembolsou 4,4 milhões de reais no procedimento.

No mesmo documento, a advogada da União explica ainda: “Dos três pacientes encaminhados ao hospital de Miami [Jackson Memorial Hospital], um faleceu, outro está em estado crítico e outro nem sequer teve condições de se submeter a qualquer procedimento”.

Segundo informações do médico Rodrigo Vianna, principal especialista brasileiro em transplante multivisceral do Jackson Memorial Hospital, para onde os pais querem encaminhar Samuel, a informação da União não procede, a não ser a do caso da morte de Sofia. “Somos o maior centro do mundo em procedimentos do tipo, fazendo 25 casos dessa complexidade por ano, com taxa de sobrevida de 83%, e tempo de espera na fila de seis meses para se conseguir os órgãos”, diz.

Batalha

A luta na justiça começou no ano passado, quando a família entrou com uma ação judicial pedindo ajuda do Ministério da Saúde para cuidar do filho. Um acordo judicial foi assinado e decidiu-se que o garoto seria transferido do Hospital São Paulo, na capital paulistana,para o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que dispões de um centro de excelência em reabilitação intestinal.

Após oito meses de tratamento, a criança recebeu alta e retornou para casa para evitar infecções hospitalares que já fizeram com que perdesse três das seis veias principais do corpo humano. Para realizar com sucesso o transplante ela precisa ter no mínimo duas veias em bom estado.

Samuel não come desde que nasceu – em vez disso, recebe os nutrientes diretamente na circulação por meio de um cateter instalado numa veia do coração, sem necessitar do intestino. Dessa forma, defeca e urina apenas por meio de duas conexões criadas cirurgicamente, uma delas entre a bexiga urinária e a pele da barriga.

Em fevereiro deste ano, a advogada da família, Paula Roberta de Morais Silva, entrou com um pedido de reconsideração. “Nesse tempo todo a criança ficou saindo e voltando do hospital umas quatro vezes, não teve o tratamento adequado e recebeu apenas 4.500 reais de ajuda”, diz. “Diante disso, a única solução que vemos é a transferência para o exterior”.

A União discorda. “O acordo previa a transferência da criança e custeio de hospedagem e alimentação de seus acompanhantes e isto foi cumprido. A União não assumiu o compromisso de sucesso no tratamento”, diz o parecer da advogada Flavia Piscetta de Sousa Lima. A avaliação do Ministério Público Federal vai na mesma linha dizendo houve um trabalho de reabilitação intestinal da criança e a família, inclusive, aceitou o tratamento no Brasil e não há justa causa para retificação do acordo.

“A nutrição parenteral pode prolongar a vida de Samuel, só que o prognóstico de longo prazo para quem tem essa síndrome é reservado se não for feito o transplante”, argumenta o especialista do Jackson Memorial Hospital, Rodrigo Vianna.

No Brasil, a realização do transplante multivisceral foi aprovada em 2011 com os hospitais Albert Einstein e o das Clínicas da USP; em 2016, o Sírio Libanês também tornou-se apto. Porém, não há relato de transplantes pediátricos do tipo no país. A reportagem levantou essa questão com o Ministério da Saúde e também perguntou porque Samuel foi transferido para Porto Alegre se já existiam opções em São Paulo.

O órgão respondeu que “realiza acompanhamento de dezenas de crianças e proporciona a reabilitação intestinal (tratamento prévio ao transplante que pode, inclusive, evitá-lo), e outros tratamentos correlatos”.

“É importante esclarecer que o transplante multivisceral é o último estágio de tratamento e somente pode ser considerado quando todas as demais terapias prévias e tratamentos possíveis falharem, por se tratar do procedimento de maior complexidade – uma vez que envolve vários órgãos – e pelos riscos que pode trazer ao paciente se não for feito o devido preparo antes”, diz o Ministério da Saúde, em nota.

“Cabe destacar ainda que o paciente foi transferido para um centro especializado em Porto Alegre com elevada experiência no âmbito de reabilitação intestinal para preparo de um eventual transplante, o que inclui, por exemplo, necessidade de estabilização clínica, ganho de peso e real confirmação da necessidade do procedimento”.

Enquanto isso, José continua acorrentado clamando por Samuel. “O que um pai é capaz de fazer por um filho?”.