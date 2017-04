Pai carrega os dois filhos mortos após ataque químico na Síria

Um bombardeio químico atingiu a cidade síria de Khan Sheikhoun na terça-feira (04) e deixou 72 mortos. Entre diversas imagens chocantes do ataque, a foto de Abdel Hameed Alyousef segurando seus dois filhos mortos no colo é um retrato da dor que diversas pessoas têm sentido ao longo dos cinco anos de guerra civil na Síria.

Os gêmeos Aya e Ahmed, de apenas 9 meses, não resistiram aos gases tóxicos liberados no bombardeio. A esposa Dalal Ahmed, o irmão e três sobrinhos de Alyousef também morreram no ataque. Em relato a Associated Press, ele conta que as crianças e Dalal ainda estavam conscientes quando as tirou de casa e as levou até os paramédicos.

Acreditando que elas ficariam bem, Alyousef foi procurar o resto da família, mas encontrou todos mortos, ao lado dos corpos de vizinhos e amigos. Quando soube que os gêmeos haviam falecido, foi ele mesmo quem teve a iniciativa de pedir a um primo que o fotografasse com as crianças em seu colo colo, no seu último adeus.

A comunidade internacional e os rebeldes sírios acusam o ditador Bashar Assad pelo bombardeio, mas o governo nega.