A Polícia Civil está investigando uma denúncia de abuso sexual durante uma cesárea realizada na Maternidade Doutor Moura Tapajós, Zona Oeste de Manaus (AM). Segundo o marido da vítima, que falou ao portal G1, a esposa teve suas as partes íntimas tocadas por enfermeiros enquanto ouvia palavras obscenas. Os profissionais de saúde envolvidos no parto foram afastados de suas funções por tempo indeterminado durante a apuração do caso.

Ismael Vitor Vasconcelos, 24 anos, esposo da paciente, contou que estava acompanhando o nascimento do bebê, quando dois homens entraram na sala para iniciar os procedimentos de parto. “Em vez de fazerem a assepsia, começaram a passar a mão nela, nas partes íntimas dela, com luvas. Eles não estavam com nenhum outro equipamento para o procedimento”, relatou.

Segundo o pai da criança, um dos homens disse “quem vai colocar o dedo primeiro?!”, para o outro. Neste momento, Ismael interrompeu a dupla e tirou satisfação sobre o procedimento. “Foi aí que eles perceberam que eu era o marido dela e pararam com o assédio, então iniciaram o procedimento normal e [os médicos] finalizaram a cirurgia”, lembrou.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela maternidade, informou que os envolvidos foram imediatamente afastados das funções. A pasta também abriu uma sindicância de urgência para investigar o caso.

A mesma nota da Semsa esclarece que o órgão prestará assistência médica, social e psicológica à paciente, ao bebê e à família.