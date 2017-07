Lavar a louça sobre a pia de uma família. Dizer “não” à criança que insiste em desafiar os pais. Denunciar a violência nossa de cada dia, o machismo, a desigualdade social. São todas tarefas necessárias para a sobrevivência do humano nos tempos difíceis de hoje, mas que passam despercebidos pelo olhar automatizado.

Mais do que isso: tratam-se de trabalhos desvalorizados, menosprezados até. Atenta a essas questões desde os primórdios de sua carreira, a artista Berna Reale vira o jogo e traz essa labuta à luz em forma de obra de arte.

Abre amanhã (15/07), no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, a exposição Vão, de autoria da paraense que concorreu ao Prêmio CLAUDIA em 2015, mesmo ano em que representou o Brasil na Bienal de Veneza.

“Pensei nesse título pois é duplo, lembra vazio de espaço mas também remete a insucesso, à inutilidade de algo em vão”, diz a artista. “Os trabalhos foram pensados sobre questões de luta em vão, de labuta diária, mas abordam o feminino como personagem dessa luta.”

Com curadoria de Agnaldo Farias, a mostra é composta por uma instalação fotográfica, sete fotografias e dois vídeos, À Frio e Em Pêlo. O primeiro foi realizado em uma fábrica de gelo, em um distrito de Belém (PA). No vídeo, Berna, na pele de uma personagem vestida apenas com uma capa e botas de plástico, luvas e fones de ouvido cor de rosa enxuga uma montanha de gelo.

Já Em Pêlo foi gravado em um curtume por onde a artista desfila carregando peles de animais como se fossem tecidos em um desfile de moda.

A exposição é aberta ao público e fica em cartaz até o dia 28 de agosto, de quarta a segunda, das 9h às 21h. Faz parte do projeto CCBB Música.Performance, que inclui ainda shows, espetáculos de dança, performances e outras exposições, como a do artista americano Matthew Barney.

Centro Cultural Banco do Brasil

Rua Álvares Penteado, 112, Centro

São Paulo (SP)

Tel.: (11) 3113-3651

ccbbsp@bb.com.br

Funcionamento: de quarta a segunda, das 9h às 21h.