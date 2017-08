A nova série da Discovery Kids que seus filhos precisam assistir

Estreia na próxima segunda-feira (28) o desenho animado Mini Beat Power Rockers, a história de quatro bebês roqueiros, que aguardam a distração da babá para fazer o que mais gostam: música.

A série foi elaborada pensando no co-viewing: os adultos que assistem TV junto com as crianças. Enquanto os pequenos ficarão com o humor visual, a alegria das músicas e das histórias, os mais velhos poderão curtir a qualidade das canções, a diversidade de ritmos e de personagens.

Ao todo, os 52 episódios contam com 26 canções originais, criadas para a animação. Rock clássico, twist, tango, reggaeton e muitos outros ritmos inspiraram as composições. Estiveram envolvidos desde músicos vencedores de Emmys até artistas que vendiam CDs em aniversários de crianças e apresentavam talento especial.

Ao final de cada capítulo, que tem a duração de 5 minutos e serão exibidos sempre em duplas, há também uma pequena explicação a respeito de um tema musical. O primeiro episódio, por exemplo, lembra que é possível fazer notas com o próprio corpo, e que o tic tac de um relógio também é um som a ser notado.

O produtor executivo da animação é Juan José Campanella, diretor do filme O Segredo de Seus Olhos, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2010. A ideia do desenho começou a tomar forma quando Gastón Gorali, roteirista e co-criador da série, estava passeando por um parque.

“De repente, vimos aqueles bebês vestidos com blusas de bandas de rock, claramente escolhidas por seus pais fanáticos”, contou Gastón, “E então pensamos: por quê não fazer uma história que incluísse música, linguagem universal que une pais e filhos?”.

Campanella tem um filho de 10 anos de idade, que tinha 7 quando a série começou a ser concebida. Ele conta que usava o filho como termômetro para o humor das histórias: “Primeiro fui mostrando os personagens, e ele dava gargalhadas. Assistimos os episódios juntos diversas vezes, e nós dois simplesmente não nos cansávamos”, disse o argentino.

A série é composta por Carlos, o baterista e percussionista latino da turma; Watt, a bebê mais rebelde do berçário; Fuz, o baixista que gosta de rock clássico e influências europeias; e Myo, uma tecladista cibernética. Dolores é a jovem babá conectada dessa turma, que vai receber visitas ilustres de bebês ao longo dos episódios, como a do bebê Bethoven.

A ideia da série é, dentre outras, estimular a curiosidade musical dos pequenos, enquanto também agrada ouvidos, olhos e cérebros dos adultos. A aventura pode continuar depois, com instrumentos, danças, novas informações sobre música e sonoridades trocadas entre pais e filhos e muito mais.

O conceito de co-viewing surge com a nova geração de mães e pais, que não podem usufruir de um grande número de horas com os filhos, mas procuram pontos de encontros que possam compartilhar com eles. “É um convite à criação e à criatividade entre mães, pais e filhotes”, declarou Gastón. “Queremos que os adultos se divirtam com os bebês dentro e fora da TV, assim como nós fizemos”, completa Campanella.