Nova esposa de Guilherme de Pádua: “Eu sou xingada todos os dias”

No mês passado, o ator ex-ator Guilherme de Pádua, 47 anos, casou-se pela terceira vez. Ele foi condenado por assassinar a atriz Daniella Perez, filha da escritora Glória Perez, em 1992. Desde que saiu da cadeia, em 1999, ele participa do grupo de evangelização da Igreja Batista da Lagoinha (MG). Foi lá que há dois anos conheceu a maquiadora Juliana de Pádua Lacerda, sua atual esposa.

“Já sabia quem ele era na primeira vez em que o vi. Mas sempre lidei de forma tranquila com isso, pensando que ele era um irmão, alguém comum”, contou Juliana a VEJA. “O que me encantou nele foi o carisma, a simpatia, o carinho para lidar com as pessoas, a inteligência – são várias as qualidades.”

Os dois ainda não moram juntos, pois aguardam a cerimônia religiosa, no próxima dia 12. O casamento civil aconteceu em 15 de março.

Ela conta a VEJA que chegou a hesitar em se casar com ele, mas sentiu que era o que “Deus queria” para a vida dela. “Ele [Guilhrme] me disse que o casamento cristão é muito sério, que não pode ser desfeito. Na verdade, ele nem poderia casar de novo, mas o conselho da igreja deu seu consentimento. Eu já tinha pensado bastante e estava mesmo disposta a ser esposa dele. Ele dizia que ia me fazer desistir, mas eu não desisti, porque senti que era isso que Deus queria para minha vida. Um dia a gente estava no sofá, e, do nada, ele me pediu a mão”, relata.

Aos que criticam sua decisão, Juliana garante que está se relacionando com o novo homem, pois ele “se transformou” nos últimos anos: “Meu pai teve um pouco de receio, mas, quando conheceu o verdadeiro Guilherme, começou a gostar demais dele. As pessoas têm muito preconceito. Elas costumam se fixar no que aconteceu, ficar só naquela história, e não procuram compreender que ele se transformou: estou me casando com o Guilherme de Pádua atual, não com o do passado”.

“Sabia que haveria gente que acharia um absurdo. Eu sou xingada sempre, todos os dias. Da parte dos meus familiares e amigos próximos não houve rejeição alguma” garante.