Natal feliz: Emocione-se com a reação deste menino ao ser adotado

Sentir-se querido por aqueles que te rodeiam é, certamente, uma das melhores sensações do mundo, principalmente se você nunca havia tido essa experiência. Foi o caso do pequeno Michael Brown, de apenas três anos, que recebeu o melhor presente de Natal de toda a sua vida e foi finalmente adotado nesta última terça-feira (20).

As fotos do garotinho supefeliz viralizaram nas redes após sua nova irmã, a jovem Dezhianna Brown, de 17 anos, publicá-las em sua conta no Twitter. A família reside no município norte-americano de Phoenix, no Arizona, e contou ao site BuzzFeed que o pequeno passou a morar com eles em fevereiro do ano passado, em um período de adaptação. Mas somente a partir de agora, a burocracia da adoção foi regularizada.

“Ele é muito mais extrovertido agora e você pode perceber uma grande mudança. Agora, quando ele dorme ao meu lado, ele se aproxima do meu rosto pela manhã e diz o quão feliz ele está“, comentou Dezhianna: “Ele estava muito feliz no dia da adoção. Eu não acho que ele compreende o que significa ser adotado. Ele apenas sabia que estava sendo adotado.”

O tweet do pequeno com um sorriso maravilhoso já foi compartilhado mais de 50 mil vezes e está nos favoritos de mais de 100 mil pessoas. “Honestamente, eu não esperava que tantas pessoas veriam a minha mensagem. É incrível quantas famílias compartilham a mesma história que a nossa“, comemorou a adolescente.

