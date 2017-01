“Não aguento ver passar fome”, escreve mãe ao abandonar os filhos

Dois irmãos – uma menina de 3 anos e um menino de 1 ano e meio – foram abandonados em um quintal de uma casa no bairro Monte Alegre, em Camboriú, SC, na quinta-feira (5).

De acordo com o RBS Notícias, junto com as crianças, havia uma carta escrita pela mãe delas que afirmava não aguentar mais ver os filhos passando fome.

Na carta, a mãe pediu que as crianças fossem encaminhadas ao Conselho Tutelar. “Por favor, chame o Conselho Tutelar. Não aguento mais ver meus filhos passar fome”. Diego Raphael Rocha Pereira, conselheiro tutelar , disse ao RBS Notícias que as crianças estavam sujas e tinham piolhos, mas sem sinais de agressões.

Além da carta, a mochila das crianças continha mamadeiras, fraldas, certidão de nascimento, carteira de vacinação e encaminhamentos médicos – o menino seria epilético.

Conforme relatos de moradores da região, a mãe abriu o portão de uma casa, colocou os filhos do lado de dentro e foi embora. Um casal que estava o imóvel chamou a Polícia Militar.

Pelos documentos, a polícia conseguiu identificar os familiares das crianças, filhas de pais diferentes. Assim como a mãe, os pais têm passagem por furto e tráfico de drogas.

Segundo Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento, a mãe chegou a procurar auxílio seis meses atrás. A secretária Andréia de Souza Machado afirmou que a mulher teria recebido acompanhamento mensal, se tivesse solicitado. Segundo Andréia, equipes tentaram localizar a mulher no endereço informado por ela, mas não tiveram sucesso.

A mãe vai responder criminalmente por abandono de incapaz e as crianças serão encaminhadas para adoção. Elas foram levadas para um abrigo e o processo de adoção deve demorar pelo menos seis meses.