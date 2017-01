Namorado morre após ex-marido da companheira atropelar o casal

Na segunda semana de namoro, Dayanne Medeiros, 22 anos, e Edson Wesley, 24 anos, foram atropelados enquanto circulavam em uma moto na cidade de Itu, em São Paulo. A violência intencional aconteceu na manhã de sábado (27) matando Edson e ferindo Dayanne, que ainda foi agredida pelo motorista Fabricio Alexandre Rosário, seu ex-marido.

“Eu achei que a gente ia conseguir fugir, mas ele [Edson] se perdeu na curva lá embaixo e o carro veio com tudo e bateu”, disse a jovem sobre o momento do incidente. Na delegacia, o caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio.

Segundo o G1, a polícia ainda pediu agravante porque o motivo do crime foi fútil. Uma câmera de segurança registrou o atropelamento, o momento em que o carro arrastou a moto do casal e o retorno de Fabricio para a chutar a cabeça da ex-companheira, que teve por sorte ferimentos leves e recebeu alta do hospital no mesmo dia.

De acordo com a jovem, a agressão aconteceu quatro meses depois que o casamento com Fabricio terminou, mas ela passou a receber ameaças do ex – que também é pai de sua filha de dois anos – quando assumiu um relacionamento com Edson.

“Não tenho palavras para dizer o que estou sentindo nesse momento, apenas deixa muito claro que a única pessoa que eu tinha era o Edson e mais ninguém! Deus conforte a gente e justiça vai ser feita, eu tenho fé que vai”, publicou a jovem em seu perfil do Facebook.

