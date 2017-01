Mulher é traída e faz ensaio fotográfico para comemorar divórcio

NOTA DE ESCLARECIMENTO: ( rsrsr) Sim, estou DIVORCIADA!!!! Casei com um cara que conhecia ha 11 anos, era meu melhor amigo, meu companheiro…casei rápido( como muitos disseram) por um questão religiosa DELE! ( Evangelico tocador de púlpito! ) Estabelecemos um relacionamento a distância, totalmente baseado na confiança mútua que tínhamos. Mesmo com um casamento perfeito, um relacionamento perfeito…ele me TRAIU com 2 meses de casamento. RESUMO: Ele foi rápido em me trair e eu rápida em me divorciar. #evangélicoshipocritas!!! #estoudivorciadanãodisponivél!

A photo posted by Josi Manhães (@josianesmanhaes) on Dec 20, 2016 at 6:36am PST