Mulher é assaltada e estuprada na frente da filha em MG

A rotina de uma jovem de 22 anos foi brutalmente quebrada ao ser abordada por um homem enquanto levava a filha para a casa da babá. Ao ser surpreendida pelo rapaz em uma rua de Contagem, na grande BH, em Minas Gerais, a mulher foi vítima de um assalto seguido de um estupro.

O crime aconteceu no dia 8 de junho, mas Douglas Raul Spíndola Alves foi preso apenas na última quarta-feira (26), depois de ser identificado com a ajuda de câmeras de segurança do bairro Chácara Califórnia.

Foi em uma rua da região que Alves abordou a jovem. “O autor, primeiro, anunciou um assalto e, posteriormente, falou: ‘eu estou armado, você entra aqui [no carro] que eu vou abusar de você’”, contou a delegada Laise Rodrigues, da Delegacia de Mulheres da cidade ao jornal O Tempo.

A agressão durou aproximadamente duas horas e, neste intervalo, a mulher foi violentada três vezes. Durante o tempo todo em que foi estuprada, a vítima permaneceu com a filha de 1 ano e nove meses em seu colo.

Alves segue preso, nega o crime e alega que a relação foi consentida.

