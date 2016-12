Motorista salva garota de 16 anos de sequestro, na Califórnia

O motorista californiano Keith Avila, credenciado a rede Uber, salvou uma garota de 16 anos de ser sequestrada e submetida ao tráfico humano de mulheres, conforme informou o site The Mirror, nesta quinta-feira (29).

Nesta última segunda-feira (26), Keith estava levando duas mulheres e uma jovem a um hotel no município de Elk Grove, Califórnia, quando ouviu um diálogo suspeito entre as duas passageiras mais velhas. A dupla estava combinando como entregaria a adolescente a um sujeito chamado John e qual seria o “preço” que combrariam pelo “serviço”.

Preocupado, assim que o motorista deixou o trio no destino solicitado no aplicativo, chamou a polícia e contou o que tinha acabado de presenciar. Quando os agentes chegaram, Keith fez uma transmissão ao vivo pelo Facebook para relatar sua experiência e disse que não poderia simplesmente não fazer nada diante do crime.

“A menina estava sentada ao meu lado, no banco do passageiro e a cafetina atrás, explicando o que ela deveria fazer”, explicou. Segundo informações veiculadas no canal TV NBC Latino, a garota havia fugido de casa.

As suspeitas, de 25 e 31 anos, foram detidas e encaminhadas à prisão. Já a adolescente foi encontrada com um jovem de 20 anos, que foi intimado a prestar depoimento e logo em seguida liberado.

Confira o vídeo gravado por Keith que já foi curtido mais de 4 mil vezes e compartilhado por 2 mil usuários: