Mostra Feminista leva 40 filmes dirigidos por mulheres a BH

Na próxima quarta-feira (8), Belo Horizonte inicia a 3ª Mostra de Cinema Feminista na cidade. Para comemorar o Dia Internacional das Mulheres, serão exibidos mais de 40 filmes dirigidos por mulheres no Sesc Palladium entre 17h e 22h (nos domingos, a programação* inicia às 16h). O evento acontece até 12 de março e tem entrada gratuita para o público.

Além da exibição dos filmes, a mostra também conta com debates com diretoras convidadas e mesas redondas com temáticas relacionadas às questões do feminismo contemporâneo.

A proposta do evento é levantar o nomes dos gritos ecoados pela luta feminista ao longo dos anos em cada sessão, como “O corpo é meu” e “Mexeu com uma mexeu com todas” – que abrem a mostra -, além da exibição do filmes que trazem temáticas contemporâneas da militância, como Precisamos falar do assédio (2016).

Leia mais: Emma Watson faz discurso transformador pela igualdade de gêneros na ONU

O evento

A Mostra de Cinema Feminista nasceu em 2015, como um movimento de rua que tem como objetivo dar visibilidade às produções de diretoras mulheres e trazer as temáticas para discussão e reflexão sobre feminicídio, a cultura do estupro, assédio e agressões.

“Temos visto a propagação e a adesão aos feminismos e a luta das mulheres. Nossa coletiva acredita no cinema enquanto instrumento de produção de discursos, dispositivo de reflexão e quebra de paradigmas. As mulheres têm feito seus próprios filmes e estão devolvendo a imagem a partir do seu olhar. É isso que nos interessa”, comenta Daniela Pimentel, integrante da Coletiva Malva e responsável pelo evento junto a Letícia Souza, Rita Boechat, Mirela Persichini.

Leia mais: Lena Dunham: “Acho ótimo que feminismo tenha se tornado uma palavra tão importante na cultura pop”

*Confira a programação completa:

Dia 8

Sessão O corpo é meu: 17h – 17h50

Filmes: Medo de não acordar amanhã, Autopsia e Clausura

Sessão Mexeu com uma mexeu com todas: 18h – 19h15

Filmes: O Mais Barulhento Silêncio, Poesia Segunda Pele – O Filme, Diva, Corpo Manifesto

Abertura: 19h30 – 22h

Filme: Falar do Assédio

Bate-papo com a produtora Bia almeida e convidados

Dia 9

Sessão Meu corpo minha revolução: 17h – 17h50

Filmes: Castelo de Areia, Desaborto, Iluminadas, Lúcida

Sessão Vamos juntas, estamos na luta: 18 – 18h50

Filmes: Um Dia Qualquer, Sóis, Europa

Vamos falar sobre Feminismo e a mulher periférica: 19h – 20h30

Filme: As Mina na Batalha

Convidadas do hip hop e artistas de BH (Polly Honorato, Paola Abreu e Nívea Sabino)

Longa Porto Pequeno África: 20h40 – 22h

Dia 10

Sessão A Mulher é o que ela quiser: 17h – 18h

Filmes: Um Andar sobre o Mar, Cartas de Antônio, Topofilia

Sessão Memórias feministas + Hannah Serrat: 19h – 20h15

Filmes: Memória da Pedra, Sincrocinecidades, Retalho

Longa Caminhos do Coco: 20h30 – 22h

Dia 11

Sessão Racistas não passarão: 17h – 18h

Filmes: Antonieta, Permanecer, Talaatay Nder

Vamos valar sobre feminismo negro – Convida Day Rodrigues: 18h20 – 20h20

Filmes: Do que aprendi com minhas mais velhas, Mulheres Negras – Projetos de Mundo

Longa Mataram Nosso Filhos: 20h30 – 22h

Dia 12

Mostrinha: 16h – 16h50

Filmes: Órion, Vazio. Hora do Lanchêêê

Sessão Lute como uma mulher: 17h – 18h30

Filmes: Filhas da Síria, Ocupação Hotel Cambridge, Intervenções Urbanas, Uma Família Ilustre, Ocorridos no dia 13

Sessão Existimos porque re-existimos: 19h – 20h

Filmes: Na Esquina na Minha Rua Favorita com a Tua, Arrasa, manx!, Prepara!, Avesso

Longa Lua em Sagitário: 20h30 – 22h