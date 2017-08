Morre o ator Paulo Silvino, vítima de câncer no estômago

O ator e humorista Paulo Silvino morreu na manhã desta quinta-feira (17), em sua casa, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Paulo tinha 78 anos e lutava contra um câncer no estômago. A morte foi lamentada pelo filho mais novo, João Paulo Silvino, nas redes sociais: “Que Deus te receba de braços abertos, meu pai amado”.

Segundo a família, ele já havia passado por cirurgia, mas posteriormente a opção foi de que o tratamento acontecesse em casa.

Silvino começou sua carreira no rádio, e ingressou na TV Globo em 1966, com o programa Canal 0. Além de ator e humorista, ele era também músico e escritor. “Ser comediante nasceu por acaso. Talvez seja pela minha desfaçatez, porque eu nunca tive inibição de máquina. Tenho tranquilidade com a câmera e tive vantagem em televisão por isso. O riso dos cinegrafistas é o meu termômetro”, compartilhou o ator certa vez.