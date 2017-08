Aos 66 anos, morre o cantor, compositor e músico Luiz Melodia

O cantor, compositor e músico Luiz Melodia morreu, aos 66 anos, nesta sexta-feira (4), em decorrência de complicações de um câncer de medula óssea. Melodia estava internado no Hospital Quinta D’Or, no Rio de Janeiro, e faleceu na madrugada de hoje, por volta de 5 horas da manhã. A informação foi confirmada para o colunista musical do G1 Mauro Ferreira pelo guitarrista Renato Piau, que tocou com Melodia, após ligação para a família do artista.

Foram 46 anos de carreira, que deixaram uma marca muito forte na cultura brasileira. Seu primeiro sucesso foi a música Pérola Negra (1971), na voz de Gal Costa. Em 1972, Maria Bethânia lançou o samba Estácio, Holy, Estácio no álbum Drama (1972). Isso abriu caminho para que ele lançasse, em 1973, seu primeiro álbum, Pérola Negra, pela gravadora Philips. Ao longo da carreira, foram 16 álbuns, incluindo músicas inéditas e gravações ao vivo. Em 2015, ele se apresentou no Prêmio CLAUDIA.