No início da noite deste domingo (19), morreu por falência múltipla de órgãos Floriano Meneghel, aos 85 anos, pai da apresentadora Xuxa Meneghel. Ele estava internado no Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro.

Xuxa se manifestou em seu Facebook. “O velho menegha está indo embora”, escreveu. “Descanse em paz, pai”.

De acordo com comunicado da assessoria de imprensa da apresentadora, ele morreu rodeado por familiares. A neta Sasha, filha de Xuxa, veio de Nova York para acompanhar a família.