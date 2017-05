Morre o ator Nelson Xavier aos 75 anos

O ator Nelson Xavier, de 75 anos, morreu na noite da última terça-feira (9) em Uberlândia, Minas Gerais. A causa do falecimento não foi divulgada pela família.

Quem deu a notícia foi Tereza Villela Xavier, filha do artista. A mensagem publicada no Facebook também prestava homenagem a ele.

“Lamento informar a quem possa interessar que meu pai, Nelson Xavier, faleceu esta noite em Uberlândia. Seu corpo será transferido, celebrado e cremado no Rio de Janeiro em cemitério ainda não determinado. Agradeço desde já as mensagens de apoio. Ele virou um planeta! Estrela ele já era. Fez tudo o que quis, do jeito que quis e da sua melhor maneira possível, sempre”, escreveu ela.

História

Nascido em 30 de agosto de 1941, Nelson cursou direito, mas abriu mão do ofício por sua paixão pela dramaturgia.

Entre seus trabalhos no cinema, estão “O ABC do Amor” (1967), “Os Deuses e os Mortos (1970), “É Simonal” (1970), “Dona Flor e seus Dois Maridos” (1976), e “A Queda” (1978), de Ruy Guerra, que lhe rendeu um Urso de Prata no Festival de Berlim.

Em 2010, interpretou Chico Xavier. Na época, o ator afirmou que era seu melhor papel. “Finalmente fiz o meu maior papel. Fui invadido por uma onda de amor tão forte, tão intensa, que levava às lágrimas”, contou o astro, que viveu o líder espírita dos 59 aos 65 anos. “Nenhum dos personagens que fiz mudou minha vida. O Chico fez uma revolução”.

Atualmente, os fãs ainda podem matar as saudades durante as tardes. Nelson está na reapresentação de Senhora do Destino como Sebastião, no “Vale a Pena Ver de Novo”, da Rede Globo.