Morador de rua morre em decorrência do forte frio em SP

Um morador de rua foi encontrado morto na tarde da última terça-feira (18) no bairro de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. O homem de aproximadamente 45 anos não apresentava sinais de violência e tudo indica que ele tenha morrido em decorrência do clima frio que se instalou na cidade. O corpo foi encaminhado Instituto Médico Legal (IML) para ser analisado com o objetivo de se identificar a causa de sua morte.

Esse é o segundo caso de suspeita de morte de morador de rua causada pelo frio na capital paulista em 2017, de acordo com a Polícia Civil. Em 10 de junho, um homem de cerca de 50 anos também foi encontrado morto com sinais de hipotermia.

O frio é uma causa comum de morte de moradores de rua na terra da garoa, que segundo última pesquisa da Prefeitura e da Fundação Fipe, de 2015 tem quase 16 mil pessoas vivendo em nessa situação – a atual gestão do município estima que o número esteja em 25 mil. Somente em 2016, houve cinco casos de óbitos motivados pelo frio, segundo a Pastoral do Povo da Rua.

Frio intenso

Desde o início da semana, São Paulo convive com uma massa polar intensa que chegou ao Brasil. Na terça-feira, a cidade registrou a tarde mais fria desde 2013, com temperatura na casa dos 10,2ºC segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No dia seguinte, na quarta-feira (19), outro recorde foi batido. Dessa vez, o município teve a madrugada mais gelada do ano, ao atingir temperatura de 7,9ºC, de acordo com o Inmet.

O frio intenso não é exclusividade de São Paulo. Outras capitais também registraram baixas temperaturas nesta semana. Cuiabá, por exemplo, teve mínima registrada de 8,9ºC na madrugada de terça-feira, aponta o Inmet.

Serviços de coleta e distribuição de cobertores são realizados nas capitais brasileiras para que casos como o ocorrido em São Paulo não se repitam. Saiba como ajudar:

Belo Horizonte (BH)

Biblioteca Pública

BH Shopping

Fórum Lafayete

Tribunal de Justiça

Campo Grande (MS)

Rodoviária

Instituições ligas à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Postos de combustíveis

Casa da Amizade

Cuiabá (MT)

Locais cadastrados da Cruz Vermelha

Conselho Regional de Contabilidade

FEMAB

Unopar

Sociedade Caritativa e Humanitária Quadro Cuiabá

Sala da Mulher na Assembleia Legislativa

Curitiba (PR)

Pontos de coleta cadastrado da Fundação de Ação Social (FAS)

Florianópolis (SC)

Unidades do Sesc

Goiânia (GO)

Sede da Semas

Centro Pop

Casa de Acolhida Cidadã

Porto Alegre (RS)

Órgãos públicos estaduais

Quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros

Rodoviárias

Rio de Janeiro (RJ)

Unidades da Cruz Vermelha

Unidades do Exército da Salvação

Estações de metrô

Carrefour (veja lista)

Instituto CCR

Shoppings (veja lista)

Salvador (BA)

Bases de Segurança Comunitária da Polícia Militar

Drogarias

Estações de metrô

São Paulo (SP)

Postos da Polícia

Unidades Básicas de Saúde

Estações do Metrô e da Via Quatro

Fóruns

Corpo de Bombeiros

Demais pontos cadastrados na Campanha do Agasalho 2017

Vitória (ES)