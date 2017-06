Ministério da Justiça investiga irregularidade na venda de spinners

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) abriu na sexta-feira (23) uma investigação para apurar possíveis irregularidades da venda de spinners. O órgão alega que, como brinquedo, ele precisa passar por certificação do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) para ir às lojas brasileiras.

A investigação preliminar foi aberta pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC). “Segundo vendedores, o spinner aliviaria tensões e ajudaria no combate ao estresse. Contudo, relatos no exterior narram acidentes envolvendo esse produto. Pelas normas brasileiras, todos os brinquedos precisam obrigatoriamente passar por avaliação do Inmetro e receber o selo do órgão”, diz o órgão em comunicado.

Hoje em dia, a maioria dos modelos encontrados em território nacional não estão certificadas, uma vez que identificação e classificação como brinquedo pelo Inmetro é recente. Por enquanto, o instituto afirma que ele não é indicado para crianças com menos de 6 anos, por conter peças pequenas que podem ser engolidas.

O que é o hand spinner ou finger spinner?

Trata-se de uma hélice de três pontas circulares, sem efeito cortante, confeccionada de plástico e metal. Depois de um impulso com os dedos, ele permanece girando por alguns minutos.

