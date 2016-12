Mistério da foto da moça com “pernas faltando” é resolvido

Azul e preto ou branco e dourado? Quem se lembra da polêmica da cor do vestido, que no ano passado “quebrou” a internet e intrigou muita gente por aí? Saiba que agora uma nova ilusão de ótica vem dividindo opiniões na web e nas redes sociais.

Acima, você vê uma foto do que parece ser uma simples confraternização entre amigas em algum bar ou pub qualquer. O tipo de imagem que você encontra com facilidade enquanto atualiza distraidamente seu feed de notícias do Facebook. Nela, seis garotas sorridentes estão sentadas em um sofá, descontraídas e empunhando garrafas de cerveja. Tudo normal. Não fosse pelo fato de que a terceira jovem da esquerda para a direita parece estar sem as pernas.

Só pode ser algum tipo de magia, você deve estar pensando. Ou então as pernas dela devem estar esticadas no sofá e suas amigas as estão usando como uma espécie de estofado extra. No entanto, a resposta é mais simples do que parece.

Veja abaixo o mistério esclarecido: