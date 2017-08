Menino de 6 anos escreve carta pedindo a prisão de seu estuprador

Um enfermeiro de 52 anos foi preso em Campinas (SP) na manhã da última segunda-feira (7) por suspeita de ter estuprado duas crianças da cidade.

De acordo com o delegado Rodrigo Luis Galazzo, as vítimas são dois irmãos, de 6 e 9 anos, vizinhos do enfermeiro. O menino mais novo fez um desenho e escreveu uma carta ao delegado pedindo a prisão de seu agressor.

O homem foi indiciado na manhã de segunda na Delegacia de Paulínia (SP) com um pedido de prisão temporária de 30 dias. “Essa prisão foi decretada há cerca de um mês, mas ele estava de férias, tirou licença. Hoje os policiais fizeram campanha e ele foi preso no estacionamento da Unicamp. […] Estava voltando para renovar a licença”, explicou Galazzo ao G1.

O enfermeiro é funcionário da Unidade de Internação Adulta do Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Por meio de nota, a instituição disse que “irá se manifestar sobre o caso, assim que for comunicada da decisão e está à disposição das autoridades responsáveis”.

