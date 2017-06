Esta menina salvando sua mochila é a foto mais emocionante de maio

Nos últimos dias, viralizou nas redes sociais a imagem de uma menina abraçada com sua mochila enquanto fugia de uma enchente no litoral pernambucano. Trata-se da pequena Rivânia, de 8 anos, que decidiu proteger seus bens mais preciosos ao precisar sair de casa com urgência: seu material escolar.

A foto foi compartilhada no blog Tenório Cavalcanti no dia 29 de maio em uma publicação sobre a situação de emergência dos moradores que habitavam o entorno da Várzea do Una, em Pernambuco.

Segundo o blog E+, do Estadão, Rivânia mora com o avô pescador e com a avó. Eles entraram em contato com o Padre Jerônimo de Menezes, da paróquia local, que esteve com a garotinha no dia seguinte ao que ela precisou deixar sua casa, para saber mais sobre a história da menina.

“Ela pôs o material escolar dentro de uma sacola, alegando que era o que tinha de mais importante para salvar naquele momento, além da própria vida”, disse ao blog.

De acordo com a publicação, Rivânia já voltou para casa. A enchente não destruiu completamente sua morada, como aconteceu com alguns vizinhos. Sua família agora tenta abrir uma conta bancária para receber ajuda financeira.