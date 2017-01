Menina de 2 anos morre por bala perdida dentro de lanchonete

Sofia Lara Braga, de apenas dois anos, estava nos brinquedos de uma lanchonete na noite do sábado (21) quando foi atingida por uma bala perdida em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. Policiais militares estavam perseguindo um bandido e acabaram trocando tiros. Um deles atingiu a garota próximo à boca. Ela foi levada pelos policiais a um hospital estadual, mas não resistiu aos ferimentos. “Ela foi o melhor de mim, era o meu grude, era a minha vida!”, escreveu a mãe de Sofia em rede social. De acordo com a polícia, a menina já chegou sem vida à unidade. O bandido foi preso e a pistola que ele carregava foi apreendida. Haverá uma investigação para saber de qual arma partiu o tiro que matou Sofia.