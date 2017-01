Menina de 11 anos engravida do pai, que abandona o recém-nascido

Um bebê foi encontrado – ainda com cordão umbilical – em uma caixa de papelão na quarta-feira (04) em Piracicaba, interior de São Paulo. Desde então, as autoridades tentavam descobrir os responsáveis pelo abandono de incapaz. A revelação de quem era a mãe do recém-nascido chocou a todos.

Segundo a Polícia Civil, uma menina de 11 anos deu à luz ao bebê – resultado de um estupro cometido próprio pai da criança. O homem foi detido e teve a prisão preventiva pedida à Justiça na quinta-feira (05).

Leia também: “Abuso sexual é crime. Se você vê e não denúncia, é cúmplice”

O bebê estava enrolado em uma toalha e a caixa de papelão estava dentro de uma bolsa de mão. Dentro dela, havia um convite para o chá de bebê de outra mãe, o que ajudou a Polícia Militar a encontrar a garotinha e seus pais.

Segundo eles apuraram, o parto foi feito em casa pela mãe, no distrito de Artemis. Logo em seguida, ela o entregou o ao marido para que ele desse um destino ao recém nascido.

O homem de 36 anos confessou o crime à policia e disse que vendou a filha antes de abusar dela.

Leia também: “Sangrando…” Por que o drama da garota estuprada no Rio de Janeiro é o drama de todas as mulheres brasileiras

“Ela [a mãe] contou que, por diversas vezes, perguntou quem era o pai, mas a garota dizia que isso pode acontecer e mencionava a Virgem Mária, que teve um filho sem ter relação sexual” disse o investigador Jeferson Antônio Dias ao G1. Ao vizinhos, ela dizia que a filha não estava grávida, tinha apenas engordado.

A menina de 11 anos foi levada ao hospital para se recuperar do parto e o bebê ficou em observação em uma unidade de saúde.