Menina de 11 anos é vítima de estupro coletivo

Na última terça-feira, 11, uma menina de 11 anos se dirigiu à uma casa no Recanto das Emas, Distrito Federal, para fumar narguilé. No endereço estava o namorado dela, de 17 anos, com amigos. Ao chegar ao local, entretanto, a garota foi cercada e estuprada pelos quatro adolescentes – inclusive o namorado – e um homem de 20 anos. A ação foi registrada em vídeo coletado pela polícia, o que ajudou na identificação dos suspeitos.

A menina teria sido encontrada desnorteada na rua pela mãe, que saiu à procura da filha após a jovem demorar a voltar para casa. Foi a mãe quem acionou a polícia e o exame no Instituto Médico Legal comprovou o crime. A garota foi medicada e recebeu acompanhamento psicológico.

Os adolescentes de 13, 15 e 17 anos foram autuados por “ato infracional análogo a estupro” e “satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente”. Até a tarde desta sexta, eles estavam detidos. Já o maior de idade teve a prisão preventiva decretada e está no Complexo Penitenciário da Papuda aguardando julgamento. Ele é acusado de estupro de vulnerável e de exploração sexual de menor – a pena pode variar de 9 a 19 anos.

O crime aconteceu menos de um ano depois do caso que chocou o Brasil, em que uma carioca de 16 anos foi estuprada por mais de 30 homens, que divulgaram o vídeo do crime na internet. Também se soma a centenas de outros casos semelhantes pelo mundo, nos quais menores de idade foram violadas e expostas. Recentemente, a Argentina e a Colômbia se comoveram após duas jovens serem estupradas e assassinadas em atos violentos por homens maiores de idade. O Brasil registrou em 2015 um estupro a cada 11 minutos.