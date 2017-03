Aos 79 anos, Martinho da Vila está fazendo faculdade

Uma foto do cantor Martinho da Vila em sala de aula está circulando na Internet. Não é à toa: o compositor de 79 anos está dando uma grande lição em quem acredita que “é tarde” para realizar sonhos ou alcançar seus objetivos.

Ele cursa o 5º semestre do curso de Relações Internacionais de uma universidade particular na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro . Esté é o primeiro curso universitário do cantor, que já é autor de 14 livros – dos mais variados temas: de política ao samba e o período da escravidão.

Ao Extra, o sambista contou que escolheu o curso de RI por seu trabalho embaixador da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLT). “Já pratico relações internacionais há muito tempo, mas eu queria pegar um pouco de conhecimento mais teórico. Na faculdade, eu sou um aluno de conhecimento, um ouvinte. Faço os trabalhos que todos fazem, cumpro uma carga horário, mantenho a frequência nas aulas, mas não preciso fazer prova”, explicou.

A melhor parte é que, segundo ele, sua atitude de voltar a estudar tem servido de exemplo para muita gente. “Várias pessoas de uma certa idade, até de 50 anos, que tinham vontade de fazer um curso superior, mas que não tinham muita coragem, chegam e falam que foram incentivados por mim a estudar. Isso é bacana. Conhecimento nunca é demais”, finalizou.