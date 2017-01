Marisa Letícia sofre AVC e é internada em São Paulo

A ex-primeira-dama Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sofreu nesta terça-feira um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico e foi internada no Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo. De acordo com o hospital, ela foi levada à sala de emergências da unidade, onde passa por um procedimento de cateterismo.

Segundo pessoas próximas a Lula, Marisa vinha reclamando há um tempo de picos de pressão alta. Ela sofreu um sangramento cerebral por volta das 15h15 quando estava em casa, em São Bernardo do Campo (SP). Inicialmente, foi levada de ambulância para um pronto-socorro da cidade do Grande ABC, mas, devido à gravidade do caso, foi logo encaminhada ao Sírio-Libanês.

O cardiologista Roberto Kalil Filho, que cuida da família Lula, afirmou que os médicos estão tentando estancar o sangue da veia que estourou no cérebro de Marisa em decorrência de um aneurisma (dilatação anormal de um vaso sanguíneo). O ex-presidente Lula, que estava num evento da Central Única dos Trabalhadores (CUT) nesta manhã, foi ao hospital acompanhar a mulher.