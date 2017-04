Marido espanca mulher ao vê-la de cabelos pintados e maquiagem

Uma mulher de 49 anos foi agredida pelo marido, 38, após pintar os cabelos, aplicar maquiagem e contar que iniciaria um tratamento dentário. Segundo a polícia civil, ela sofreu um afundamento de face e precisará passar por uma cirurgia.

O crime aconteceu em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, durante madrugada de terça-feira (18). A Polícia Militar foi acionada pelos vizinhos no momento da agressão, mas o marido conseguiu fugir.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Municipal Raul Sertã, onde foi ouvida pelas autoridades. A delegada Danielle de Barros explicou ao G1 que, no momento da agressão, a mulher começou a gritar por socorro e conseguiu escapar pela janela de casa com a ajuda de moradores da mesma rua.

Depois de receber socorro, contou que o marido estava com ciúme por suas recentes mudanças estéticas. Além de agredi-la, ele também estava armado com uma faca. Após a denúncia, uma medida protetiva foi expedida na quarta-feira (19) e o caso está sob investigação da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do município.