Marido de primeiro-ministro tira foto oficial com primeiras-damas

Na última quinta-feira (25), líderes mundiais se reuniram para um jantar na conferência da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Bruxelas, na Bélgica. Enquanto presidentes e primeiros-ministros, todos homens, estavam juntos para discutir sobre questões financeiras e estratégias contra o terrorismo, suas parceiras (ou parceiros) se reuniram.

Mas foi a presença de Gauthier Destenay que chamou atenção dos cidadãos ao redor do mundo. Casado com Xavier Bettel, primeiro-ministro de Luxemburgo, ele era o único homem entre os cônjuges dos líderes. Destenay juntou-se às primeiras-damas dos líderes internacionais para uma foto oficial e posou sorrindo em meio a nomes como Brigitte Macron – primeira-dama da França e esposa de Emmanuel Macron – e Melania Trump. Também estavam no evento a Rainha Mathilde, da Bélgica, Emine Gulbaran Erdogan, primeira-dama da Turquia, entre outras.

Representatividade LGBT

Foi a primeira vez que isto aconteceu na história. A presença de Destenay simboliza um grande passo no caminho da representatividade e do reconhecimento dos direitos da população LGBT. O casal tem uma união civil desde 2010 e se casou em 2015 em Luxemburgo, depois que o país aprovou o casamento gay. Destenay e Bettel formam o primeiro casal gay do país a se casar oficialmente.

Bettel se tornou o primeiro primeiro-ministro abertamente homossexual do país e, atualmente, é o único no mundo. Antes dele, Johanna Sigurðardóttir, que é lésbica, assumiu o posto de primeira-ministra da Islândia em 2009, e Elio Di Rupo, também gay, ocupou o mesmo cargo na Bélgica em 2011.

