Maria Bethânia e Gal Costa estão afastadas há mais de dez anos

Com a estreia da série documental O nome dela é Gal, dirigida por Dandara Ferreira, no canal a cabo HBO no último mês, muitos fãs das cantoras Gal Costa, 71 anos, e Maria Bethânia, 70, ficaram surpresos com a revelação de que as divas da MPB não mantêm contato há cerca de quinze anos. A última vez em que estiveram juntas foi em 2002, em show especial de reedição dos Doces Bárbaros, grupo da década de 1970 que juntava ainda Gilberto Gil e Caetano Veloso.

Logo no primeiro episódio da série, Maria Bethânia revela o afastamento de anos. Ela conta que, desde o show, elas só voltaram a se falar uma vez: na ocasião da morte de Dona Canô, mãe de Bethânia, em 2012. De acordo com versões informais de músicos e produtores musicais, as duas não convivem há muito tempo, sendo a reunião dos Doces Bárbaros o final da relação.

As cantoras iniciaram suas carreiras praticamente na mesma época, na década de 1960; costumavam ter relação próxima, de amizade e namoro, segundo versões sem confirmação das duas. Durante as últimas décadas, o público e a mídia alimentaram que haveria uma rivalidade entre as duas.

Em entrevista à revista Época na última semana, Gal Costa comentou sobre a questão: “A gente sempre se falou, mas, durante um tempo, eu não falava com ela e ela não me procurava. Liguei quando Dona Canô estava hospitalizada. Nos momentos mais difíceis, estou presente. É a vida. Bethânia mora no Rio de Janeiro, eu em São Paulo. Desde o começo se fala em rivalidade, mas acho isso bobagem. Há amigos que são sagrados. Com Caetano também não falo sempre, como no passado, quando alugávamos casas juntos e éramos como uma família”.

