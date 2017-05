Marca famosa de molho de tomate faz recall por pelos de roedor

Um recall de mais de 20 mil unidades de molho de tomate foi anunciado pela Heiz Brasil, devido a “identificação de não conformidade” com as regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), como a empresa informou em comunicado divulgado na quarta-feira (24). De acordo com a nota, foi constatada a “existência de fragmentos de pelo de roedor acima do limite máximo de tolerância”.

Na primeira metade do mês, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, havia apresentado campanha de recall. Segundo a Secretaria, a perícia realizada no produto “apresentou resultado insatisfatório ao detectar matéria estranha indicativa de risco à saúde humana (pelo de roedor) acima do limite máximo de tolerância estabelecido”.

Leia também: Os cuidados que devem ser tomados na hora de comprar carne

O lote a ser recolhido, do “Molho de tomate com pedaços” na embalagem sachê contendo 340g, tem data de fabricação de 25 de janeiro de 2016, com vencimento em 25 de julho de 2017. O lote é L25 20:54 M3-1. A Heiz informou que os consumidores podem entrar em contato (pelo telefone 0800 773 7737 ou pelo site http://www.heinzbrasil.com.br) para que unidades do lote insatisfatório sejam substituídos. A empresa afirmou ter “foco total na rigidez do controle de qualidade em toda a sua cadeia produtiva”.

Em 2016, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) interditou latas de extrato de tomate da mesma marca após encontrar fragmentos de pelos de roedor em limite excedente ao tolerável. No mesmo ano, problema semelhante interditou o comércio de lotes de extrato ou molho das marcas Amorita, Predilecta, Aro, Elefante e Pomarola. O limite de tolerância para “matérias estranhas” em gêneros alimentícios é estabelecido pela Anvisa. O limite para fragmentos de pelos de roedor é de 1 em 100 g em produtos de tomate.

Leia também: 7 marcas de azeite são reprovadas em teste de qualidade